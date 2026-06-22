Oltre alle dichirazioni in merito all'elezione di Giovanni Malagò a presidente FIGC, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha rimarcato davanti ai cronisti presenti nella sede dell'assemblea elettiva di Roma il ruolo della politica e del rapporto da tenere con le istituzioni: "È fondamentale. Io credo che il primo obiettivo del presidente sarà proprio quello di dialogare con la politica, per evitare che prenda provvedimenti senza consultarci. Abbiamo bisogno della politica, per provvedimenti legati soprattutto alle infrastrutture sportive. La politica ha sempre dimostrato di tenere a cuore le sorti dello sport, e in particolare del calcio. Credo sia necessario ricucire il rapporto”.

Avete scelto però il “diversamente amico”.

“Io credo che il dibattito sia importante. Sono per la buona fede di tutti, conosco politici che sono persone responsabili