Palestra, Provedel... poi il centrocampo. E l’altro nome sottolineato in rosso sul taccuino di Ausilio and co per la lista della spesa estiva è quello di Curtis Jones, il centrocampista del Liverpool seguito ormai da mesi dall'Inter. La Repubblica ha fatto anche il punto della situazione sul centrocampista inglese, il cui futuro è ancora incerto.

I Reds non hanno chiuso alla partenza del classe 2001, ma al contempo non hanno la benché minima intenzione di lasciarlo partire a condizioni sfavorevoli per loro. La valutazione del giocatore resta intorno ai 35-38 milioni di euro, motivo per il quale l'offerta dell'Inter di 25 milioni è stata subito respinta. I nerazzurri dunque dovranno alzare l'asticella della proposta se vogliono arrivare ad una stretta di mano con il Liverpool, motivo per il quale il club di Viale della Liberazione è costretto, ad oggi, a dover pensare a qualche uscita prima di poter affondare il colpo per il centrocampista classe 2001.