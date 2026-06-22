PalestraProvedel... poi il centrocampo. E l’altro nome sottolineato in rosso sul taccuino di Ausilio and co per la lista della spesa estiva è quello di Curtis Jones, il centrocampista del Liverpool seguito ormai da mesi dall'Inter. La Repubblica ha fatto anche il punto della situazione sul centrocampista inglese, il cui futuro è ancora incerto. 

I Reds non hanno chiuso alla partenza del classe 2001, ma al contempo non hanno la benché minima intenzione di lasciarlo partire a condizioni sfavorevoli per loro. La valutazione del giocatore resta intorno ai 35-38 milioni di euro, motivo per il quale l'offerta dell'Inter di 25 milioni è stata subito respinta. I nerazzurri dunque dovranno alzare l'asticella della proposta se vogliono arrivare ad una stretta di mano con il Liverpool, motivo per il quale il club di Viale della Liberazione è costretto, ad oggi, a dover pensare a qualche uscita prima di poter affondare il colpo per il centrocampista classe 2001.

Sezione: Mercato / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 17:08
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Egle Patanè
autore
Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi