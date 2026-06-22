La nazionale tedesca dovrà fare a meno di Nico Schlotterbeck per il resto di questi Mondiali. Una risonanza magnetica effettuata domenica ha rivelato che il giocatore del Borussia Dortmund ha riportato la rottura del legamento collaterale mediale della caviglia sinistra. Lo riporta Sky Sports Deutschland: il difensore dovrà stare fermo per almeno due mesi, indubbiamente una pessima notizia per Julian Nagelsmann che perde una delle sue colonne difensive. La conferma è poi arrivata dalla stessa Federcalcio tedesca, che ha parlato di 'diversi mesi' di assenza.

Rüdiger scalda i motori

La stella del BVB si è infortunata all'inizio della partita contro la Costa d'Avorio, ricevendo inizialmente delle cure con il ghiaccio e rientrando in campo prima di essere sostituito dopo l'intervallo. Il commissario tecnico ha optato per Antonio Rüdiger come suo sostituto, e proprio il difensore del Real Madrid dovrebbe rimpiazzare Schlotterbeck per il resto del torneo. "Schlotti ci mancherà tantissimo in campo come difensore eccezionale, soprattutto per il suo eccellente gioco di costruzione. Avrebbe potuto essere il suo Mondiale. Fortunatamente, è un carattere molto positivo che sta già guardando avanti", le parole di Nagelsmann.