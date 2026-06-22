Nei giorni scorsi, si era parlato di una sua possibile uscita dalla Juventus con l'Inter pronta a mettersi in corsa per lui. Ma Gleison Bremer ha sgomberato il campo da ogni dubbio: secondo quanto appurato da Gianluca Di Marzio, la volontà del difensore brasiliano è quella di rimanere in bianconero e prolungare la sua permanenza per molto tempo. Uno dei motivi, in particolare, è l'ammirazione mai nascosta per Giorgio Chiellini: l'attuale Director of Football Strategy della Juventus è un idolo per Bremer, che vorrebbe ripercorrerne le orme e chiudere la carriera in bianconero. Da parte sua non c'è stato e non c'è tuttora alcun segnale di voler partire, visto che Bremer a Torino sta benissimo.

Le voci non sono andate giù

In questo momento il brasiliano si trova in ritiro con il Brasile ma ha fatto capire di non avere gradito le voci delle ultime settimane che non corrispondono alla realtà. Da parte dell'ex Torino non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano dal capoluogo piemontese e al momento non ci sono all'orizzonte offerte che lo possano fare vacillare da questa sua volontà.