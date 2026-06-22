Claudio Filippi sarà il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina. Un 'acquisto', quello della società viola, che Rubinho applaude ai microfoni di Radio Firenze Viola, dove l'ex collega ai tempi della Juventus, ha espresso parole di lode nei suoi confronti citando anche il responsabile dell'area portieri dell'Inter. "È il miglior preparatore in circolazione insieme a Spinelli dell'Inter", ha detto Rubinho su Filippi, "prepara i portieri per ogni partita senza tralasciare nessun dettaglio, con i giocatori che arrivano alla gara consapevoli di tutto. È maniacale, è un 'mostro' nella preparazione di un match. Fa studiare i rigoristi, gli avversari bravi nel tiro da fuori e quelli che sono più pericolosi a distanza ravvicinata. Un portiere arriva a fare la partita conoscendo tutti i giocatori più pericolosi della squadra avversaria".