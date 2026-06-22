Ogni giorno che passa si ingarbuglia sempre di più la situazione di Nico Paz, oggetto del contendere tra Como e Real Madrid, con l'Inter spettatrice interessata.
In molti continuano ad accostare il talento argentino ai nerazzurri, che però - considerando l'investimento imminente per Marco Palestra - dovrebbero far cassa per accontentare la richiesta della Casa Blanca di 60 milioni.
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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