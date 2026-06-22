"Più che la Juve, è l'Italia che deve partire da zero. Non è possibile non qualificarsi a tre Mondiali di fila per un Paese come il vostro". Questa la sentenza di Michel Platini, ex presidente dell'UEFA, a proposito del momento storico di crisi dei bianconeri che si intreccia anche a quello della Nazionale azzurra.

"L'Italia - ha proseguito Le Roi - deve rifare quello che abbiamo fatto noi in Francia negli anni '50, quando non andavamo mai ai Mondiali. Abbiamo creato il centro di formazione, un sistema che ha dato i suoi frutti producendo tantissimi grandi giocatori. Quando il calcio italiano ripartirà da capo vorrà dire che lo ha fatto anche la Juve, non dimentichiamoci che le grandi nazionali italiane si sono basate sul 'blocco Juve'", ha spiegato Platini, ospite della 21esima edizione della 'Fondazione Vialli e Mauro golf cup', a Fiano.