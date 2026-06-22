Dalle esperienze in qualità di match analyst con Inter, Torino e Roma al ruolo di capo allenatore. Questa la parabola del 36enne Alessandro Davite, diventato tecnico della Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, formazione del campionato piemontese di Eccellenza. Davite sarà alla sua prima panchina in una prima squadra dopo aver ricoperto il ruolo di assistente nella Sampdoria Under 19 nella stagione 2023/2024.

In nerazzurro con Spalletti e Conte

Nel suo curriculum c'è però una ricca esperienza da analista tattico, maturata anche nell’Inter di Luciano Spalletti e Antonio Conte dal 2017 al 2021, prima di passare alla Roma di José Mourinho nella stagione successiva. 

Sezione: News / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 13:20 / Fonte: Il Biellese
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.