E' Virgil van Dijk il difensore più forte del Mondiale 2026, secondo Marco Materazzi. Che ha eletto come suo prefertito il centrale della nazionale dei Paesi Bassi dopo una selezione accurata fatta tramite il giochino 'questo o quello' della Gazzetta dello Sport. Dopo aver definito Manuel Akanji migliore di Ibrahima Konaté, del Cuti Romero, di Marc Guehi, di Pau Cubarsì, di Willian Pacho, di Gabriel, di Josko Gvardiol, di Micky van de Ven, di Willam Saliba e di Antonio Rudiger, Matrix gli ha preferito Marquinhos prima di svelare il suo debole per il giocatore del Liverpool: "Prima dell'infortunio era ancora più forte".

A proposito di Akanji, Materazzi ha aggiunto: "A me piace Akanji, non in quanto interista. Ma perché è forte, ha esperienza e personalità".