Per anni la parola d’ordine è stata sempre solo una: sostenibilità. Prima la necessità di fare i conti con il bilancio, poi la ricerca continua di occasioni a basso costo, parametri zero e operazioni creative per restare competitivi senza perdere di vista i conti. Oggi, però, qualcosa sembra essere cambiato. E forse la notizia più importante per il popolo nerazzurro è proprio questa: l’Inter è tornata a comportarsi da Inter anche sul mercato.
Le prossime 24-48 ore potrebbero essere decisive per chiudere l’affare Palestra con l’Atalanta. Un’operazione da circa 50 milioni di euro, forse anche qualcosa in più, che certifica un cambio di passo evidente. Un investimento importante, che porta con sé un doppio significato. Da una parte rappresenta un segnale forte da parte di Oaktree che sembra intenzionata a dimostrare con i fatti di voler mantenere l’Inter ai vertici. Dall’altra è una vera e propria prova di forza sul mercato.
Ma la sensazione è che il colpo Palestra possa essere soltanto l’inizio. Perché la dirigenza nerazzurra sta lavorando su più tavoli contemporaneamente. L’arrivo di Oumar Solet dall’Udinese appare ormai a un passo (oltre a quello di Provedel), mentre nelle ultime ore c’è stato un nuovo rilancio per Jones. Il Liverpool continua a mantenere una posizione rigida e non sembra disposto a fare sconti, ma l’Inter non ha intenzione di mollare. La volontà è chiara: mettere a disposizione di Cristian Chivu una rosa il più possibile completa già all’inizio del ritiro.
Un obiettivo preciso, che racconta la voglia di programmare senza perdere tempo. Perché i successi si costruiscono in estate e partire con il gruppo quasi al completo significa dare all’allenatore la possibilità di lavorare fin da subito sulla propria idea di calcio. È un dettaglio che spesso fa la differenza tra una stagione buona e una stagione vincente. In attesa dei risultati del Mondiale e dei rientri dei vari giocatori.
E poi c’è il sogno. Quello che fa brillare gli occhi ai tifosi e alimenta la fantasia. Il nome è quello di Nico Paz. Un profilo che rappresenta talento puro, qualità e prospettiva. Le prossime ore saranno decisive per capire come si evolverà la situazione tra Como e Real Madrid, con i nerazzurri che osservano interessati e attendono l’occasione giusta.
La domanda, a questo punto, è inevitabile: davvero l’Inter può permettersi un altro colpo di questa portata dopo aver investito così tanto per Palestra? La risposta è che nel calcio, soprattutto quando si parla di grandi club, i rapporti contano tanto quanto i soldi. E quelli tra Giuseppe Marotta e Florentino Perez sono oggi eccellenti. Non è un mistero che tra i due ci sia stima reciproca e, proprio per questo, nulla può essere escluso.
Nico Paz sarebbe molto più di un semplice acquisto. Sarebbe la ciliegina sulla torta di una campagna di rafforzamento ambiziosa. Sarebbe quel giocatore capace di accendere la luce negli ultimi trenta metri, quel talento in grado di rompere gli equilibri con una giocata. In fondo, è forse ciò che è mancato a questa squadra negli ultimi anni: un fuoriclasse di quel calibro.
Naturalmente il campo, come sempre, sarà il giudice supremo. Gli investimenti non garantiscono le vittorie e i proclami estivi lasciano il tempo che trovano. Ma una cosa appare evidente: l’Inter sta mandando un messaggio preciso a tutto il calcio italiano e forse anche a quello europeo.. Il mercato è ancora lungo, ma il segnale è già arrivato. Ed è un segnale che a Milano, sponda nerazzurra, mancava da troppo tempo.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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