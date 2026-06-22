Stefan De Vrij sta riflettendo sul suo futuro. Il difensore centrale olandese, all'Inter dal 2018, ha sul tavolo un contratto biennale da 3 milioni a stagione offerto dal Panathinaikos. Come riporta Tuttosport, la richiesta che l'entourage ha fatto ai nerazzurri è che venga quantomeno pareggiata la proposta economica sulla singola stagione, altrimenti sarà presumibilmente addio dopo otto anni e tanti trofei messi in bacheca, per ultimi Scudetto e Coppa Italia conquistati nella stagione appena conclusa.

De Vrij-Inter, potrebbe essere addio: arriva un nome per la sostituzione

Qualora non si dovesse arrivare a una soluzione positiva per la permanenza di De Vrij, l'Inter (che già da tempo sta lavorando per acquistare Oumar Solet come sostituto di Francesco Acerbi, altro giocatore in scadenza di contratto ma che non rinnoverà per certo) avrebbe necessità di prendere un altro elemento, anche solo per questioni numeriche. Un nome che è stato fatto nelle scorse ore come profilo low cost è quello di Leo Østigård, difensore goleador del Genoa di nazionalità norvegese, impegnato in questi giorni al Mondiale (è diventato papà assistendo al parte su Facetime per non lasciare il ritiro). Compirà 27 anni a novembre.