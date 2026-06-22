Arrivato a Udinese nel 2007 dopo diversi anni nel gruppo scouting dell'Inter, Angelo Trevisan ha legato il proprio nome all'Udinese e in Friuli ne ha viste davvero tante, compresi giocatori che poi si sono realizzati ad altissimo livello. Il responsabile del settore giovanile dei bianconeri, che lascerà il suo incarico il 30 giugno, ha parlato di vari argomenti a Gianlucadimarzio.com: "Ora vorrei mettere la mia esperienza e professionalità a disposizione di chi crede nei giovani. Vorrei lavorare in Italia. Ho avuto una richiesta importante in Croazia per il settore giovanile, ma non vorrei andare all'estero".

Del suo lavoro ha beneficiato e beneficia tutt'ora anche l'Inter, che da sempre guarda con interesse quanto viene prodotto dal vivaio dell'Udinese. L'ultimo esempio è Mattia Marello, 'prodotto locale', appena riscattato dai nerazzurri dopo un anno di prestito molto soddisfacente. Ma tra i giocatori cresciuti in Friuli ce n'è anche uno che fa la differenza oggi nella mediana nerazzurra, Piotr Zielinski: "Zielinski è un ragazzo eccezionale, era venuto qua con tanta umiltà. Non si sapeva bene se fosse destro o sinistro perché calciava bene con tutti e due i piedi. Quando arrivavamo a mezzanotte dalle trasferte, camminava di notte per due chilometri a piedi per tornare in convitto, senza chiedere a nessuno per non disturbare".