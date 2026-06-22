Non solo Marco Palestra (LEGGI QUI): il mercato dell'Inter non si ferma al gioiellino azzurro né ai progetti di rafforzamento relativi alla corsia esterna. La dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando, come ben noto, anche su altri reparti. Uno delle priorità di Marotta e Ausilio è quello relativo alla porta e in tal senso la soluzione dovrebbe già essere stata trovata. I nerazzurri hanno di fatto già trovato l'accordo con l'estremo difensore italiano Ivan Provedel, giocatore per il quale la trattativa è ormai di fatto alla battute finali.

Cosa manca prima della firma

Per la fumata bianca manca soltanto l’ultimo step formale, ovvero la firma del patron della Lazio, Claudio Lotito. "Ai biancocelesti andranno 3 milioni di euro senza bonus, cifra già definita tra i club" si legge su Repubblica che nell'edizione online ha fatto il punto anche sull'operazione tra Inter e biancocelesti per Provedel, rinforzo scelto per completare il reparto di cui sarà 'padrone' assoluto Pepo Martinez.