Non si placa, purtroppo, l'orda di accuse e polemiche nei confronti della Nazionale turca dopo la magra figura rimediata ai Mondiali. Adesso, è la volta di un grande ex giocatore e simbolo dei Milli Takim come il portiere Rüştü Reçber ad esprimere duramente il suo punto di vista sulla formazione di Vincenzo Montella. Nel mirino di Reçber ci sono in particolare Hakan Calhanoglu e Merih Demiral, a causa delle voci di mercato che hanno accompagnato il loro avvicinamento alla kermesse: "Nel ritiro della Nazionale non si parla di trasferimenti. In Nazionale si discute solo di una cosa: come si giocherà la partita. Questa è una di quelle cose che non sarebbero dovute succedere. Perché nel calcio la concentrazione è fondamentale. Se la perdi, non puoi dare il massimo, e noi non ci siamo riusciti", ha affermato a NOW.