Il Palermo ha annunciato che, per la prima volta nei suoi oltre 125 anni di storia, volerà in Australia nell'ambito della preparazione estiva, prendendo parte all'evento "Calcio Italiano", che vedrà protagoniste anche Inter, Juventus e Milan. La nota del club rosanero: "Per la prima volta nella sua storia, il Palermo FC sbarca in Australia. Una tappa speciale della prossima preparazione pre-season, destinata a rappresentare una vera e propria pietra miliare negli oltre 125 anni di storia del club rosanero. L’occasione è la straordinaria partecipazione a “Calcio Italiano”, appuntamento internazionale organizzato a Perth ad agosto 2026, che coinvolge insieme al Palermo alcune delle più importanti protagoniste del calcio italiano nel mondo, come Inter, Juventus e Milan".
Niccolò Anfosso
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