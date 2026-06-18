Milano è ancora Campione d’Italia, stavolta nel basket. L’Olimpia ha conquistato oggi il 32esimo titolo della sua storia, il settimo dell’era Armani, al termine di un cammino playoff concluso con nove successi e due sconfitte. Decisiva la vittoria di oggi in gara 4 contro il Venezia. Con questo risultato la squadra allenata dal 40enne Peppe Poeta completa una stagione che l’ha vista conquistare il Triplete italiano: Supercoppa (successo 90-76 contro Brescia), Coppa Italia (vittoria in finale su Tortona 85-77) e scudetto.

I complimenti dell'Inter all'Olimpia Milano

Non sono mancati ovviamente i complimenti da parte dell’altro club campione d’Italia, l’Inter. Sui social, il club nerazzurro si rivolge così all’Olimpia: “Un altro Scudetto per Milano. Complimenti all’Olimpia Milano, Campione d'Italia per la 32^ volta!”, si chiude il tweet.