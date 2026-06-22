Ufficializzato l'esito delle elezioni per la presidenza della FIGC, il presidente uscente Gabriele Gravina si congeda mandando un messaggio al suo successore Giovanni Malagò: "Ho sentito grande coerenza, siamo a conoscenza dei problemi. Adesso bisognerà mettere in atto quanto detto, recuperare dei rapporti e delle tensioni, togliere delle ragnatele”.

In cosa Malagò può riuscire dove lei non è riuscito?

“Chiedetelo a lui. Io traccio progetti e visioni, c’è tutto a disposizione”.