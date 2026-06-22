Ufficializzato l'esito delle elezioni per la presidenza della FIGC, il presidente uscente Gabriele Gravina si congeda mandando un messaggio al suo successore Giovanni Malagò: "Ho sentito grande coerenza, siamo a conoscenza dei problemi. Adesso bisognerà mettere in atto quanto detto, recuperare dei rapporti e delle tensioni, togliere delle ragnatele”.

In cosa Malagò può riuscire dove lei non è riuscito?

“Chiedetelo a lui. Io traccio progetti e visioni, c’è tutto a disposizione”.

Sezione: News / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 16:54 / Fonte: TMW
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.