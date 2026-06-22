Direttamente da Roma, dove è in corso l'Assemblea della FIGC per l'elezione del nuovo presidente, il presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha fatto il punto per quanto riguarda il calcio italiano: "È inutile nascondersi dietro un dito, il calcio sta attraversando un periodo complesso. Le tre mancate qualificazioni, a cui si aggiungono i cattivi risultati nel 2014 e 2010, ci invitano a una riflessione seria. Non possiamo cambiare ciò che è accaduto e cancellare la delusione, ma possiamo trasformare questa delusione in un punto di partenza.

Segnali incoraggianti

Simonelli ha evidenziato come non è che vada tutto male nel calcio italiano: "Parlando per la Serie A, noi abbiamo segnali incoraggianti, l’audience televisiva è cresciuta nell’ultimo anno e abbiamo una media spettatori da tre anni superiore a 30 mila spettatori: non succedeva dagli anni Novanta. Non sto dicendo che vada tutto bene, sappiamo che questo è un momento delicato ma per questo va affrontato senza parlare di singole cause. Serve il coraggio di fare riforme e lavorare insieme. Le società di Serie A hanno investito 3,5 miliardi di euro nel sistema e vogliamo continuare a farlo, la crescita della Serie A produce benefici per tutto il calcio italiano".

Problema stadi

Tra le varie problematiche individuate dal presidente di Lega Calcio Serie A c'è anche quello degli stadi italiani: "Un altro problema è quello degli stadi e ne ha parlato il presidente Gravina, mi limito a dire che servono procedure rapide e investimenti che possano trasformare progetti in cantieri e cantieri in stadi. Dispiace vedere che la politica si sia mossa solo per Euro 2032, basti pensare che l’Inter fattura circa 80 milioni all’anno con lo stadio mentre un competitor come il Real Madrid, con il nuovo stadio, ne fattura 300 milioni".