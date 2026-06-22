Prima dell'inizio delle operazioni di voto, Giovanni Malagò, candidato alla presidenza FIGC, ha preso la parola dal palco del Waldorf Cavalieri Astoria di Roma per sostenere la sua candidatura. Nel suo lungo discorso, l'ex numero del CONI ha raccontato tra le altre cose come si è sviluppato il pensiero di prendere le redini della Federcalcio: "Le Leghe mi hanno richiesto: mi sono chiesto il perché, inizialmente ero scettico. La spiegazione che mi sono dato è: per la mia storia, per il mio curriculum. Quando sono venuti da me amici della Lega Calcio Serie A penso abbiano ipotizzato che quello che sono riuscito a fare in certi ambienti si possa ripetere con la FIGC. C’è un però, il però è che, pur non avendo mai l’ansia da prestazione elettorale, io avverto ogni minuto che passa uno spaventoso peso della responsabilità, anche dopo i discorsi che ho ascoltato. Vivo di questo senso di responsabilità da quando sono nato, se è successo ciò che è successo evidentemente bisogna cambiare. Non devo raccontare qui adesso come cambiare, l’ho fatto con le leghe che mi hanno dato fiducia".
Parola chiave: innovare
Malagò ha poi spinto sulla necessità di cambiamento del sistema calcio: "Bisogna innovare, cambiare mentalità. So che non potrei fare ciò che potrebbe fare un giovane di 20 anni, ma io sono molto disponibile e non c’è una barriera che mi impedisca di ragionare su ciò che si deve fare. In parte abbiamo sentito nei discorsi che si vuole rimanere nelle proprie posizioni, qui si è perso tutti insieme e se verrò eletto si vince tutti insieme. Se non si capisce questo non andremo da nessuna parte. Siamo sempre stati imprigionati in queste gabbie. All’atto pratico Gabriele Gravina ha fatto il suo atto di dolore perché non si sono portate avanti le riforme. Poi bisogna farle giuste, perché qualcuno le vede in maniera diversa. Vi supplico, se dovessi essere eletto, mettiamo da parte i nostri personalismi. Siamo riusciti a ottenere sempre l’unanimità nel mio passato perché la gente si è sempre fidata. Hanno visto coraggio, forse incoscienza. Le problematiche sono quelle: impiantistica, sgravi fiscali, calcio femminile e calcio maschile, l’aspetto scommesse. La parola giovani è però ricorrente e la puoi declinare in ogni modo".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:43 Marotta: "N'dicka non lo abbiamo cercato. Nessuna trattativa"
- 17:37 Repubblica - Frattesi chiave per Jones? La Juve osserva e aspetta
- 17:22 Turchia, il pres. federale Hacıosmanoğlu: "Sosterremo sempre Montella"
- 17:08 Repubblica - Jones, il Liverpool spara alto e l'Inter dovrà prima vendere
- 16:54 Malagò presidente FIGC, Gravina: "Ora va messo in atto quanto detto"
- 16:45 Repubblica - Inter-Provedel, trattativa alle battute finali: manca l'ultimo step
- 16:39 Marotta: "Il rapporto calcio-politica è fondamentale e da ricucire"
- 16:25 Repubblica - Palestra-Inter, l'obiettivo è chiudere entro questa settimana
- 16:12 Filippi andrà alla Fiorentina, Rubinho: "È il migliore insieme a Spinelli"
- 15:57 GdS - Niente Pisa per Akinsanmiro? L'Inter ora punta alla doppia cifra
- 15:43 Marotta va in dribbling su Marco Palestra: "Nessuna novità"
- 15:40 Palestra e l'Inter all'ultimo miglio: l'agente Lucci a ore sarà a Milano
- 15:28 Turchia, Reçber contro Calhanoglu: "Non si parla di mercato in Nazionale"
- 15:18 Elezioni FIGC, vittoria per Giovanni Malagò: è lui il nuovo presidente
- 15:14 L'ass. Comazzi: "A Milano serve uno stadio degno delle capitali mondiali"
- 15:04 Il Secolo XIX - Ostigard-Inter, nessuna conferma. Il Genoa conta su di lui
- 15:00 Germania, tegola Nagelsmann: finito il Mondiale di Schlotterbeck
- 14:53 Abete: "I diritti TV nazionali stanno calando. L'Inter tra UCL e Serie A..."
- 14:45 Sulle orme di Chiellini, Bremer fuga i dubbi: vuole restare alla Juventus
- 14:42 Il Liverpool preferisce tenere Jones piuttosto che svenderlo
- 14:28 L'Inter e Curtis Jones sbalorditi dalla richiesta del Liverpool: la situazione
- 14:20 Malagò prima delle elezioni FIGC: "Inizialmente scettico, ma le Leghe..."
- 14:15 Zarate supera il taglio: giocherà gli Europei U19 con la Spagna
- 14:00 Croazia, Musa e Stanisic estasiati da Perisic: "Il più grande dopo Modric"
- 13:46 Palestra-Inter, oggi primo incontro informale. Da domani si fa sul serio
- 13:33 Simonelli: "Problema stadi, troppa differenza tra Inter e Real Madrid"
- 13:20 Da match analyst Inter ad allenatore: il salto di Alessandro Davite
- 13:06 Bonny dopo la sconfitta con la Germania: "C'è amaro in bocca"
- 12:53 L'Assemblea FIGC conferma i consiglieri: ci sarà ancora Marotta
- 12:39 Inter Campus Rio de Janeiro, per i bambini due esperienze speciali
- 12:28 Lista UEFA o prestito? L'Inter valuterà presto il futuro di Luka Topalovic
- 12:20 Luis Henrique: "Inter, anno splendido. Pronto per un altro ancora migliore"
- 12:10 Gli ultras davanti alla sede delle elezioni FIGC: "Il calcio siamo noi"
- 12:04 Mauro: "Io adoro Palestra, ma non può costare 50 milioni"
- 12:00 videoINTER... PAZ DI NICO! "Ecco da dove possono arrivare i 60 MILIONI". Senza l'ITALIA al MONDIALE...
- 11:50 Gaetano pronto a partire, il Cagliari per la sostituzione pensa ad Asllani
- 11:41 Papu Gomez: "Mi voleva l'Inter? Io forse ho un solo rimpianto"
- 11:27 De Laurentiis: "Per un calcio italiano più spettacolare servono nuovi stadi"
- 11:13 De Vrij chiude la sua esperienza italiana: oggi le visite col Panathinaikos
- 11:05 La Roma prova a dribblare la UEFA: due opzioni sul tavolo
- 10:52 Trevisan e l'aneddoto su Zielinski: "Quando tornavamo a mezzanotte..."
- 10:22 Il Giorno - Inter Primavera, Bigica in pole ma alla corsa si aggiunge Zauli
- 10:04 Materazzi: "Roma in Champions? Merito anche di Mourinho. Bosnia-Italia colpa dei giocatori solo in parte"
- 09:50 CdS - Lautaro-Alvarez, torna il ballottaggio: il "Toro" in panchina con l'Austria?
- 09:36 Sommer: "Inter, tre anni bellissimi. Così ho festeggiato lo Scudetto. Inzaghi e Chivu? Dico che..."
- 09:22 TS - De Vrij ha fatto una richiesta all'Inter: il punto sulla trattativa per il rinnovo
- 09:08 TS - Inter, tre colpi entro il ritiro: Palestra, Solet e Provedel
- 08:54 CdS - Jones-Inter, alla lunga il Liverpool può cedere: il punto
- 08:40 TS - Paz-Inter, Lautaro alleato nerazzurro. E alla gara delle Leyendas...
- 08:30 CdS - Palestra, primo contatto Inter-Atalanta già oggi. Chivu lo aspetta perché...
- 08:20 CdS - Nico Paz-Inter, ecco chi porta i soldi. Vertice Como-Real: a Madrid sanno che...
- 08:10 GdS - Jones-Inter a cottura lenta. Nessun rilancio: serve l'addio di Frattesi
- 08:00 Mondiali 2026: Capo Verde ferma l'Uruguay, bene l'Egitto. Oggi Lautaro e Thuram
- 00:00 Mercato da Paz(za) Inter. Si torna a sognare
- 23:50 Anche il Palermo sarà presente alla tournée australiana con l'Inter
- 23:35 Olanda, Dumfries vola e Malen fa fatica: lo spiega Koeman
- 23:20 Benassi, CEO Deportivo La Coruna: "Da Mulattieri gol importantissimi"
- 23:16 Mancato riscatto di Akinsanmiro? La spiegazione può essere… tecnica
- 23:05 Belgio, un altro pareggio al Mondiale: finisce a reti bianche contro l’Iran
- 22:50 Dopo le voci su Palestra, il Chelsea si muove per Cambiaso: la situazione
- 22:35 Cesena, piace Vecchi dell'Inter U23. Ma l'operazione è molto difficile
- 22:20 Vieri carica Pio Esposito: "Puoi diventare il più forte dell'Inter"
- 22:05 Sky - Nico Paz, frizione tra Como e Real? La situazione
- 21:50 Sky - L'Inter accelera per Solet: intesa vicina con l'Udinese
- 21:35 Palestra il primo tassello importante. Le parole di Marotta furono chiare
- 21:20 Domani si vota per la presidenza FIGC: Malagò favorito
- 21:05 SI - Inter-Jones, la richiesta del Liverpool è inamovibile
- 20:50 SI - Palestra-Inter, da domani si entra nel vivo: la prospettiva
- 20:35 Stadi Mondiali, il peggiore è quello della finale. Il Benz di Atlanta batte tutti
- 20:20 Lazio, la necessità di monetizzare: il punto sulla trattativa Provedel-Inter