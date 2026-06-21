A inizio maggio ci ricordiamo tutti le parole pronunciate dal presidente dell'Inter, Beppe Marotta, che aveva di fatto svelato le strategie di mercato dell'Inter in vista della sessione estiva: "Quest'anno abbiamo iniziato a investire su qualche giovane. Nella stagione che verrà cercheremo innesti giovani. Ma coi giovani non si vince e serve un giusto mix. Se cerchi giocatori esperti con cultura della vittoria, ecco che il mix diventa importante. E' il nostro obiettivo, così come quello di prendere giocatori italiani". Parole che, considerando i movimenti e le trattative che Ausilio sta portando avanti in questi giorni, risultano assolutamente in linea con le strategie.

Palestra il primo tassello

L’Inter continua a lavorare su più tavoli di mercato, ma la trattativa più calda resta quella per Marco Palestra. Dopo l’incontro della scorsa settimana tra i vertici di Inter e Atalanta, è ripartito il dialogo tra le parti e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra Marotta e Percassi per arrivare a dama. L'obiettivo è chiaro e anche per il classe 2005 il trasferimento all'Inter sarebbe un vero e proprio salto di qualità. Per arrivare alla chiusura dell’affare, l'Inter potrebbe inserire una contropartita tecnica e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Ma quest'aspetto è ancora una considerazione teorica. Arriverà l'investimento anche sulla trequarti? Le strade del mercato sono infinite, così come le occasioni da qui a fine agosto.