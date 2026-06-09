Lautaro Martinez ha voluto esprimere la propria vicinanza a Christian Eriksen dopo il malore accusato dal centrocampista danese durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina.

Il capitano dell’Inter ha commentato sui social il messaggio pubblicato dallo stesso Eriksen, che ha rassicurato tifosi e appassionati sulle sue condizioni di salute, scrivendo: “Forza fratello”.

Non è mancata la solidarietà del mondo nerazzurro, con numerosi messaggi d’affetto rivolti al giocatore. Anche l’Inter e l’ex presidente Steven Zhang hanno voluto manifestare pubblicamente il loro sostegno in un momento delicato per il centrocampista.