Ore calde, e non solo meteorologicamente parlando, a Milano e soprattutto in Viale della Liberazione. Secondo gli ultimi aggiornamenti offerti da Matteo Moretto, infatti, per Marco Palestra all'Inter siamo sempre più vicini all'ultimo chilometro. Il calciatore ha sempre fatto trapelare di volere solo l'Inter e l'Inter sta facendo di tutto per chiudere questa trattativa, e per questo il suo agente Alessandro Lucci è atteso a Milano tra oggi e domani, forse già in giornata, per farsi trovare pronto qualora dovesse arrivare la parola fine di questa trattativa da 50 milioni e forse più. C'è grandissimo ottimismo per arrivare a chiudere per il classe 2005 di Buccinasco in tempi brevissimi.