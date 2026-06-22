L'Inter ha un grimaldello in più da usare per arrivare a Nico Paz. Si tratta di Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri e compagno di squadra nell'Argentina impegnata in questi giorni al Mondiale. Come riporta Tuttosport, i due hanno un ottimo rapporto e Lautaro è un alleato forte.

"Nico Paz - si legge - è legato sentimentalmente al Como, lì vorrebbe rimanere, ma Lautaro gli sta facendo capire che se si aprisse una chance di trasferirsi all'Inter, andrebbe colta. Il "Toro" a Milano si è sentito subito a casa, è uno degli idoli della tifoseria e, così come fatto in passato da Zanetti, gli starà spiegando come il legame fra Inter e Argentina sia qualcosa di magico".

Nico Paz, la situazione tra Real e Como

L'Inter ad oggi è semplice spettatrice nella trattativa tra Real Madrid e Como. Gli spagnoli vorrebbero riacquistare il ragazzo a 10 milioni e rivenderlo a 60, anche perché Mourinho non ritiene Paz centrale per il suo progetto e vorrebbe anzi utilizzarlo per finanziare gli altri acquisti richiesti. I lariani, dall'altra parte, non hanno problemi di soldi, ma per questioni legate al Fair Play Finanziario non possono spendere 60 milioni per un giocatore. Si aspetta dunque il prossimo vertice a Madrid, in settimana.

"Non si fa peccato - si legge ancora - a pensare che Marotta abbia già detto qualcosa all’amico Florentino il 12-13 giugno, quando si sono visti a Madrid per l’amichevole fra le leggende delle due squadre. Il senso? Se Nico Paz non vi serve, fammi un fischio",