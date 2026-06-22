Nessuna novità ad Arlington, in Texas, dove tra poco più di un'ora l'Argentina di Lionel Scaloni scenderà in campo per la seconda gara di questa Coppa del Mondo 2026 per affrontare l'Austria. Avversario che il ct dell'Albiceleste affronterà con un attacco sotto il segno del dieci: Leo Messi da un lato, Lautaro Martinez dall'altro. Il diez della Seleccion sarà affiancato dal diez di Cristian Chivu che nella seconda apparizione statunitense affronterà l'ex compagno di reparto Marko Arnautovic.

Corsi e ricorsi storici e coincidenze: a quarant'anni dalla partita più emblematica della storia del calcio, passata alla storia come quella de 'la mano de dios', l'Argentina è ancora in campo per giocarsi un Mondiale e stavolta da campione in carica. Diversamente dagli auspici di molti italiani, il capitano dell'Inter sarà titolare contro l'Austria, per la seconda gara consecutiva dopo quella d'esordio giocata e vinta contro l'Algeria, match in cui il Toro Martinez non ha particolarmente brillato. Ad ogni modo, Scaloni non cambia idea e come da previsione sarà ancora Lauti il titolare al fianco della Pulga. Di seguito l'undici titolare dell'Argentina.

UFFICIALE ARGENTINA: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi e L. Martínez. Ct: Lionel Scaloni.