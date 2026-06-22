Luka Topalovic è indubbiamente uno dei giovani sui quali l'Inter fa maggiore affidamento per il futuro. Il centrocampista sloveno classe 2006 sloveno ha già avuto modo di vivere una prima esperienza in Serie A, trovando anche il debutto nella passata stagione con Simone Inzaghi e anche un cammeo con Cristian Chivu nell'ultimo turno di questo campionato col Bologna condito con l'assist ad Andy Diouf. Il club nerazzurro, riporta Gianlucadimarzio.com, vorrebbe tenerlo anche in ottica liste UEFA, ma insieme all’entourage del giocatore si sta valutando quale possa essere il percorso migliore per la sua crescita.

Ancora qualche giorno e poi tutto sarà chiaro

Tra le ipotesi c’è anche quella di un prestito con diritto, soluzione che permetterebbe a Topalovic di trovare più spazio e continuità in un contesto adatto alla sua valorizzazione. Sul centrocampista sloveno, come noto, hanno già mostrato interesse diversi club tra Serie A e Serie B. Una situazione che, al momento, resta in fase di valutazione: se ne riparlerà in maniera più concreta tra una decina di giorni, quando l’Inter e l’entourage del giocatore inizieranno a definire con maggiore chiarezza il futuro del classe 2006.