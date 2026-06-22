Un riscatto che sembrava definito e invece, per via di cavilli burocratici, è sfumato: Ebenezer Akinsanmiro non sarà un giocatore del Pisa a titolo definitivo dopo che i toscani non hanno potuto esercitare la clausola di 7,5 milioni di euro dopo aver esplicitato all'Inter l'intenzione di tenersi il giovane nigeriano, che invece farà ritorno a Milano. Per l'Inter, però, il problema è relativo, anzi secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri di Milano sono pronti a rilanciare: anche perché altri tre club hanno più o meno esplicitato il loro interesse per il giocatore, un paio di Bundesliga e uno in Italia. I nomi sono presto fatti: Werder Brema, Borussia Monchengladbach e Bologna.

Per Akinsanmiro c'è la chance ritiro

Le due tedesche appaiono favorite, però i rossoblu apprezzano molto Akinsanmiro. Che dal canto suo, potrebbe giocarsi le sue chance di permanenza durante i giorni del ritiro tedesco, anche perché Cristian Chivu lo conosce e lo monitorerà così come Yanis Massolin. Se però l'Inter si deciderà a cederlo, lo farà convinta di poter monetizzare ancora meglio rispetto alle somme fissate col Pisa puntando a quota 10 milioni.