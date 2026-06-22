Emiliano Bigica è il nome in pole position per la sostituzione di Benito Carbone come allenatore dell'Under 20. Come riporta oggi Il Giorno, infatti, il tecnico del Sassuolo Primavera ha rinnovato il contratto qualche mese fa con i neroverdi, ma ha diverse proposte sul tavolo, tra cui quella dello Spezia in Serie C e quella dei nerazzurri per il Primavera 1.

Inter Primavera, tre nomi sul tavolo per sostituire Carbone

Una volta decisa la separazione con Carbone, in realtà, la dirigenza nerazzurra aveva messo sul tavolo tre nomi. Uno era appunto quello di Bigica, il secondo era Corrent (che ha poi deciso di rinnovare col Parma e quindi rimarrà in gialloblù anche per la prossima stagione) e infine Lamberto Zauli, che in passato ha già lavorato con la Primavera alla Juventus, di cui è stato anche allenatore dell'Under 23 in C.

Come allenatore dell'Inter Under 23 rimarrà invece Stefano Vecchi, che ha trovato l'accordo con la dirigenza per restare sulla panchina della seconda squadra nerazzurra, come annunciato alcuni giorni fa.