Divertente quiz social pubblicato dall'Inter nei confronti di Lautaro Martinez, che si è lasciato andare aprendo l'album dei ricordi e non solo: A quale portiere hai segnato più gol? Montipò, nove". La risposta è corretta. Quale piatto hai cucinato maggiormente? La risposta del Toro è ovviamente argentina: "L'asado". Il giocatore che ti ha fatto più assist? "Barella, 22". Anche qui Lautaro conosce molto bene la risposta. Si passa poi sul personale, con la canzone più ascoltata: "Te vas". Il piede con cui ha segnato più gol è ovviamente quello forte, il destro. L'emoji maggiormente usato da Lautaro? L'omino con le braccia incrociate, simbolo della sua esultanza.

La risposta errata è quella relativa alla stagione con più gol segnati: Lautaro risponde 2023/2024, invece era quella precedente. Anche quella sulla quantità più alta di assist è errata. Il gol più visto? Quello in Champions nel derby".