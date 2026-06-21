Oumar Solet, difensore dell'Udinese, si avvicina sempre di più all'Inter. Quella relativa al difensore del club bianconero sarebbe un'operazione davvero importante per rinforzare il pacchetto arretrato. Secondo quanto riferisce Sky Sport, gli accordi con il club friulano sono vicini, anche se i giochi non sono ancora fatti. Si parla di una richiesta dell'Udinese intorno ai 25 milioni e l'Inter si sarebbe avvicinata. Il profilo scelto per aumentare il carico difensivo è proprio quello di Solet.