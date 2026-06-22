In attesa che venga nominato il nuovo presidente, tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, l'Assemblea elettiva della FIGC ha appena nominato i consiglieri federali che saranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico iniziato con la presidenza di Gabriele Gravina, dimessosi in seguito alla terza consecutiva mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia.

Conferma in blocco

Oggi sono in totale 16 i consiglieri federali nominati, una conferma in blocco da parte dell'Assemblea. Nello specifico sono tre per la Lega Serie A, uno per la Lega B, uno per la Lega C, cinque per la Lega Nazionale Dilettanti, quattro per i calciatori, due per gli allenatori. Per la Lega Serie A sono stati confermati Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Strategy Football della Juventus e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter.