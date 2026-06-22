Nel corso del suo intervento durante l'assemblea elettiva della FIGC, Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha lanciato un suggerimento in merito alla destinazione della quota della raccolta delle scommesse, presente anche nel programma del vincitore Giovanni Malagò: "Sarebbe bello che l'1% della raccolta delle scommesse sul calcio fosse investito sui vivai e non su stranieri ultra trentenni. Il declino dura da trent'anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Speriamo che da domani si aprano le finestre, servono più giovani laureati e giovani donne in questo mondo, mettendo da parte i macchiavellismi".

Ancora Marani: "La Serie C è scesa da 120 squadre a 90, da 90 a 60, oggi a 57 per le seconde squadre. Troviamo un modello davvero sostenibile e utile alla Nazionale. A proposito di Squadre B: visto che la Figc le impone, vanno ripensate proprio per il movimento azzurro, altrimenti si offende il gesto di straordinaria generosità dei nostri club nell’ospitare realtà fuori dal nostro alveo.