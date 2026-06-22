Traguardo speciale in arrivo per Inter Campus Rio de Janeiro, che presto festeggerà i suoi 30 anni di attività. Nato nella comunità di Maré, nel nucleo di Salsa e Merengue, oggi conta 600 bambini e continua a crescere con gioia ed entusiasmo. Oltre ai numerosi allenamenti con gli educatori locali e con gli allenatori Inter Campus venuti dall'Italia, durante questa missione sono stati organizzati momenti speciali dove i piccoli hanno potuto fare esperienze diverse e allargare le loro conoscenze sia in termini di relazioni amicali che di tematiche ambientali. Tra queste esperienze, due in particolare si sono svolte negli ultimi tempi, come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro.

Due eventi

Un evento si è svolto allo storico stadio della Fluminense, la Laranjera, luogo iconico per tutta la nazione dove la Seleçao giocò la sua prima partita nel lontano 20 luglio 1914. Grazie alla collaborazione con la ONG Onda Solidaria, quasi 500 bambini che fanno parte di progetti locali si sono incontrati in campo per unire sport e tematiche ambientali, svolgendo attività di sensibilizzazione sull'importanza di mantenere il più possibile curato l'ambiente di vita per preservarne l'integrità a lungo termine. Qualche giorno dopo altri bimbi nerazzurri hanno potuto visitare tutta la struttura del Maracanà, stadio simbolo del calcio brasiliano e tra i più famosi al mondo. Grazie alla collaborazione con l'area sociale del Flamengo, i piccoli hanno potuto visitare negli spogliatoi ed entrare per la prima volta sul terreno di gioco.