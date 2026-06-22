Cagliari e Atalanta sono al lavoro per chiudere quanto prima la cessione di Gianluca Gaetano dai rossoblu agli orobici di Maurizio Sarri. Nel frattempo, il club sardo comincia a guardarsi intorno in cerca di sostituti e, secondo CalcioCasteddu, stanno valutando un'ipotesi che avrebbe un certo fascino e impatto: la nuova idea porta infatti il nome di Kristjan Asllani, che tornerà all'Inter dopo l'esperienza al Besiktas che ha deciso di non riscattarlo. Asllani è considerato un centrocampista moderno, capace di abbinare qualità tecnica e visione di gioco.

In cerca di una soluzione sostenibile

Il profilo di Asllani piace molto, ma la strada appare in salita. Il costo dell’operazione resta elevato e il Cagliari dovrà capire se esistono margini per impostare una trattativa sostenibile, magari sfruttando formule alternative come il prestito o un diritto di riscatto.