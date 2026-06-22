Circa 60 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. A poco più di una settimana dalla deadline, la Roma ancora non ha trovato il nome di chi potrebbe aiutarla a raggiungere l'obiettivo e il tempo stringe. Ovviamente, all'esterno tutti sanno delle sue necessità e difficilmente andrebbero a offrire cifre importanti per i gioielli di famiglia. Discorso che vale anche per i vari Manu Koné ed Evan Ndicka, accostati a lungo all'Inter ma senza mai concretezza nei discorsi. Situazione delicata, il rischio di incorrere in sanzioni ben più pesanti di una multa è dietro l'angolo, per questo in casa giallorossa stanno valutando strade alternative.

Prima opzione

Una di queste è un dialogo direttamente con Aleksander Ceferin, presidente UEFA, di cui si occuperebbe direttamente Dan Friedkin, proprietario del club giallorosso e membro del Comitato Esecutivo dell’EFC, un organismo composto da appena 31 membri scelti dai vertici di Uefa ed EFC su oltre 800 club europei. La prima strada è la più diretta: produrre tra i 20 e i 25 milioni di plusvalenze e poi arrivare a un accordo con la UEFA, accettando di pagare anche una multa significativa pur di chiudere definitivamente il capitolo settlement agreement.

Seconda opzione

La seconda opzione, qualora non si riuscisse a raggiungere il target delle plusvalenze, è la richiesta di uno slittamente del periodo di osservazione. Il triennio di riferimento diventerebbe infatti quello compreso tra il 2025 e il 2027, facendo uscire dai conteggi l’esercizio 2024, quello chiuso con una perdita da 81,4 milioni di euro. Con gli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League, la Roma avrebbe maggiori opportunità di chiudere il contenzioso con la UEFA.