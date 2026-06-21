Inatteso passo indietro: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pisa ha deciso di fare dietrofront e di non esercitare il riscatto di Ebenezer Akinsanmiro, il centrocampista nigeriano che ha militato nella formazione toscana la scorsa stagione collezionando 24 presenze con un assist, dopo che nei giorni scorsi era filtrata l’intenzione di confermare il giocatore in rosa.

Il giovane, il cui riscatto sarebbe costato 7,5 milioni di euro, rientrerà così a Milano a disposizione dell'Inter, probabilmente per poi ripartire. Secondo quanto riferito da Sky Sport, su di lui ci sarebbe l’interesse da parte di club della Bundesliga.