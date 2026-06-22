L'Inter sta provando ad intromettersi nell'affare Nico Paz. Secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri vogliono capire se c'è possibilità di entrare nei dialoghi tra Real Madrid e Como per regalare a Chivu il grande colpo. L'argentino, col suo arrivo, alzerebbe l'asticella dell'ambizione in vista della prossima stagione, ma i 50 milioni di budget in mano a Marotta e Ausilio andranno tutti per Palestra tra fisso e bonus, per cui gli altri arrivi andranno finanziati con le uscite.

Nico Paz, chi porta i soldi per l'acquisto?

I nomi che possono lasciare Milano ci sono. A partire da Aleksandar Stankovic, appena riacquistato e che farebbe carte false per restare in nerazzurro, ma per il quale c'è una base d'asta dai 40 milioni in su, in attesa di offerte. Verrà chiesto meno per Frattesi, ma potrebbero partire anche Bonny, Luis Henrique, Diouf e gli esuberi Pavard e Asllani per arrivare ai 60 milioni che servono per Nico Paz. Inoltre bisognerà trovare una sistemazione per Akinsanmiro, dopo quanto avvenuto col mancato riscatto da parte del Pisa (alla finestra un paio di club di Bundesliga e uno di Premier League).

Il Como ci prova: incontro col Real

Per arrivare al fantasista argentino serve però anche che non si concretizzi un accordo tra Como e Real Madrid. In settimana il ds lariano Ludi volerà a Madrid per incontrare i vertici delle merengues in modo da ottenere che il giocatore resti un altro anno prima di essere riacquistato. Il vantaggio per il Real è che il prezzo del giocatore potrebbe ulteriormente salire tra un anno e va ricordato che i blancos hanno anche il 50% sull'eventuale cessione futura, qualora Paz dovesse restare sul lago.