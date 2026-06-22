L'ottima stagione col Genoa del difensore norvegese Leo Ostigard, unita al buon esordio al Mondiale condito dal gol segnato nel primo match del girone contro l'Iraq, sta calamitando sul ragazzo di Andalsnes l'interesse di alcuni club. Al momento, però, stando al quotidiano Il Secolo XIX, non trovano conferma le voci che lo accostano all'Inter circolate nelle ultime ore. L'intenzione del Genoa resta quella di puntare su Leo, da poco diventato papà, come perno centrale della difesa. Solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe indurre il club a rivedere la propria strategia.

Sezione: Focus / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 15:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.