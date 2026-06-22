Gianluca Comazzi, assessore al Territorio di Regione Lombardia, ha parlato ai microfoni de Il Giornale delle indagini sul progetto San Siro e su eventuali timori in merito: "Attualmente è in essere un percorso condiviso tra Comune e Regione per definire le tappe per la realizzazione del nuovo impianto. Le indagini meritano sempre rispetto e attenzione. E il rapporto con i privati dovrà essere gestito con equilibrio, trovando una sintesi nell'interesse generale. Milano ha un valore immobiliare elevatissimo, i cittadini non accetterebbero operazioni percepite come una svendita del patrimonio. Ad ogni modo, è evidente che alla città serve uno stadio all'altezza delle grandi capitali mondiali".

Per il sindaco Sala, parte della Procura fa politica: è davvero così?

"Tenderei a separare nettamente il piano politico da quello giudiziario: le nostre critiche al Comune sono sempre state e restano esclusivamente politiche. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita impetuosa della città, ma senza adeguati correttivi sociali. Il risultato è stato un aumento del costo della vita e delle case. Milano deve tornare a essere il luogo delle opportunità e questa deve diventare la madre di tutte le battaglie".

Per il candidato sindaco del centrodestra bisogna stringere?

"I nomi che stanno emergendo sono tutti di alto profilo e la dialettica interna è fisiologica e persino utile. Il momento della sintesi, però, deve arrivare in tempi brevi e deve passare necessariamente da un tavolo che riunisca tutti gli alleati. Dal punto di vista operativo, inoltre, occorre coinvolgere attivamente chi ha la capacità di orientare il consenso: non dobbiamo dimenticare che le elezioni si vincono prendendo un voto in più degli altri".