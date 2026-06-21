L'Inter ha fatto un nuovo passo in avanti per l'operazione Curtis Jones. Secondo le ultime novità di Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno rilanciato mettendo sul tavolo un'offerta ora vicina ai 25 milioni di euro. Trovando però ancora una volta il niet da Anfield, visto che il Liverpool non si schioda dalla sua richiesta che supera anche i 30 milioni. La trattativa, quindi, è ancora bloccata in attesa di nuovi sviluppi. Andando nel dettaglio, la proposta interista toccava 25 milioni di euro con l'aggiunta di una parte in bonus. Condizione che però non ha causato particolari fremiti al Liverpool, che ha chiarito come a queste cifre il centrocampista classe 2001 non sarà venduto il giocatore nonostante la scadenza del proprio contratto tra un anno.

Irritazione in casa Reds: "Nerazzurri poco seri"

Oltretutto, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, il Liverpool sarebbe decisamente irritato dall'ultima offerta al ribasso presentata dalll'Inter al punto da ritenere i nerazzurri addidittura 'poco seri', considerando il mercato dei centrocampisti quest'estate.