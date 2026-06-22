Questa sarà la settimana di Marco Palestra all'Inter. Da più parti arrivano conferme, anche perché in Viale della Liberazione hanno intenzione di definire il trasferimento prima possibile. Già oggi, a margine dell'Assemblea FIGC che ha confermato Beppe Marotta tra i consiglieri della Serie A, il presidente nerazzurro ha l'occasione di incontrare Luca Percassi, presente in rappresentanza dell'Atalanta, per un summit informale in cui certamente il nome di Palestra salterà fuori. Ma le basi della trattativa sono state già messe la settimana scorsa e per chiuderla sarà necessario un altro incontro tra i direttori sportivi Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli che avverrà nei prossimi giorni.

I numeri dell'affare

L'operazione, fa sapere Sportmediaset, si dovrebbe concludere oltre i 50 milioni bonus compresi, verosimilmente 47 milioni di base fissa più 5 di bonus, a cui si aggiungerà una percentuale su un'eventuale futura rivendita, tutti dettagli da definire. Con il giocatore nessun problema, a Milano lo attende un contratto che potrebbe essere 4+1 oppure quinquennale.