La vittoria di Giovanni Malagò alla presidenza FIGC apre le porte al nuovo corso in seno alla presidenza federale. Nel frattempo il candidato sconfitto, Giancarlo Abete, ha rivolto un forte attestato di stima a Matteo Marani, presidente della Serie C: “Caro Matteo mi dispiace non ti sia voluto candidare alla presidenza della Federazione. Hai sbagliato, noi ti avremmo appoggiato, perché anche oggi hai parlato con il cuore e saresti stato un grande dirigente", le parole del numero uno della Lega Nazionale Dilettanti in riferimento al lungo e accorato intervento di Marani".