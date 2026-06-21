Maicon e Lucio, compagni di squadra nella leggendaria Inter che ha realizzato uno storico Triplete nel 2010, sono stati chiamati a comporre la top 10 dei giocatori brasiliani più forti che hanno vestito la maglia nerazzurra. Nessun dubbio sul migliore, il Fenomeno Ronaldo: "Non bisogna nemmeno chiederlo", ha detto ridendo Maicon. Un punto di vista che trova d'accordo anche Lucio. Al secondo posto spazio all'Imperatore Adriano, sul podio si sistema Roberto Carlos, anche se la sua esperienza a Milano fu troppo breve. Di seguito il video con tutte le scelte: