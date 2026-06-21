Maicon e Lucio, compagni di squadra nella leggendaria Inter che ha realizzato uno storico Triplete nel 2010, sono stati chiamati a comporre la top 10 dei giocatori brasiliani più forti che hanno vestito la maglia nerazzurra. Nessun dubbio sul migliore, il Fenomeno Ronaldo: "Non bisogna nemmeno chiederlo", ha detto ridendo Maicon. Un punto di vista che trova d'accordo anche Lucio. Al secondo posto spazio all'Imperatore Adriano, sul podio si sistema Roberto Carlos, anche se la sua esperienza a Milano fu troppo breve. Di seguito il video con tutte le scelte:
Parola di brasiliano 🇧🇷 pic.twitter.com/oFCn3JsmVX— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 21, 2026
Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 14:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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