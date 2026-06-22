Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi in particolar modo sulla nazionale italiana e anche un giudizio sull'Inter: "Sono contento di Mancini, bisogna mettere da parte quanto accaduto, lui ha fatto qualcosa d'importante in Nazionale. Poi ha sbagliato, ma oggi la Nazionale ha bisogno di un uomo di spessore, di personalità, che sappia dettare le regole. O prendi lui o Ancelotti oggi. Inter e Nico Paz? Sono soldi spesi bene, perché ti garantisci 10 anni. E sono soldi che valgono. Dovesse fare bene, con i soldi che girano oggi è un investimento anche economico".