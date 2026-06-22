Tre colpi da consegnare a Cristian Chivu entro l'inizio del ritiro estivo. L'Inter, come si legge su Tuttosport, lavora per arrivare a Marco Palestra, Ivan Provedel e Oumar Solet a stretto giro di posta. Per quel che riguarda l'esterno dell'Atalanta, da domani si proverà a chiudere con la Dea. La distanza tra domanda e offerta, dopo gli ultimi incontri, si è molto ridotta. Ora si tratta di trovare la quadra per quel che concerne la natura dei bonus e l'eventuale percentuale sulla rivendita, ma è un affare da 50 milioni, più un quinquennale da 2 milioni più bonus al giocatore.

Inter, tre colpi entro il ritiro: Palestra, Solet e Provedel

Per Solet, invece, è pronto un quadriennale da 2,5 milioni più bonus e il difensore non perde occasione per inviare messaggi social, vedi la foto recente con Adriano Leite Ribeiro. Va però ridotta la distanza con l'Udinese, che vorrebbe arrivare a 25 milioni di euro, a fronte dei 22 messi sul piatto dall'Inter. C'è comunque fiducia per una buona chiusura della trattativa. Infine Provedel: ormai siamo al traguardo, 3 milioni andranno nelle casse della Lazio e 1,5 a stagione per tre anni al giocatore.