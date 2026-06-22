L'Uruguay di Marcelo Bielsa non va oltre il pareggio contro Capo Verde, mentre l'Egitto batte la Nuova Zelanda. Sono questi i risultati che arrivano dal Mondiale durante la notte italiana.

Mondiali 2026, altra impresa di Capo Verde

La Celeste chiude sul 2-2 contro i capoverdiani nel gruppo H e va addirittura sotto al 21' per la rete di Kevin Pina. In pochi minuti, a fine primo tempo, l'Uruguay ribalta la situazione con Max Araujo al 44' e con Canobbio al 51' dopo ampio recupero. Il definitivo pari arriva con Varela al 61'. Nel gruppo H resta in testa la Spagna con 4 punti davanti a Uruguay e Capo Verde con 2 (ma i sudamericani hanno segnato una rete in più) e all'Arabia Saudita con 1.

Vittoria invece per l'Egitto nel gruppo G, 3-1 ai danni della Nuova Zelanda che pure va avanti al quarto d'ora con Surman. Gli egiziani si scatenano nella ripresa, al 58' con Ziko, quindi al 67' con Salah e all'82' con Trezeguet. In classifica Egitto davanti a tutti con 4 punti, Iran e Belgio con 2 (ma gli iraniani hanno segnato una rete in più e Nuova Zelanda a 1.

Mondiali 2026, oggi tocca a Lautaro e Thuram

Oggi alle 19.00 tocca all'Argentina di Lautaro Martinez contro l'Austria nel girone J, dopo l'incredibile exploit di Messi nella gara d'esordio dell'albiceleste al Mondiale (tripletta all'Algeria). Quindi, alle 23.00, spazio a Francia-Iraq nel gruppo I. Nella notte italiana, alle 2.00 Norvegia-Senegal del gruppo I e alle 5.00 di domattina Giordania-Algeria nel girone J.