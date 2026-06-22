Il commissario tecnico della Nazionale spagnola Under 19, Paco Gallardo, ha incluso il centrocampista dell'Inter Primavera Dilan Zarate ra i 21 giocatori che rappresenteranno la Spagna al prossimo Europeo di categoria. Il giocatore di Cartagena de Indias, quindi, ha superato il taglio dopo essere stato inserito nella rosa provvisoria nei giorni scorsi e quindi farà parte della spedizione che si giocherà il titolo continentale in Galles tra il 28 giugno e l'11 luglio 2026.

Nuovo picco dopo la buona annata con Carbone

La convocazione rappresenta un nuovo passo nella carriera del centrocampista diciottenne, che si è affermato nelle giovanili nerazzurre: nella stagione 2025-2026 ha disputato 38 partite con l'Inter Primavera, di cui otto in UEFA Youth League, realizzando sette gol e un assist. La Spagna esordirà nel Gruppo A del campionato contro il Galles il 28 giugno. Successivamente affronterà la Danimarca il 1° luglio e chiuderà la fase a gironi contro la Germania il 4 luglio.