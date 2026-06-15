Inizia con il piede giusto il Mondiale 2026 della Costa d'Avorio, capace di strappare tre punti d'oro che la avvicinano ai sedicesimi battendo in volata l'Ecuador con un gol di Amad Diallo, decisivo dopo essersi alzato dalla panchina al 56', lo stesso minuto in cui ha fatto il suo ingresso in campo l'interista Ange-Yoan Bonny. Che, dopo l'1-0 del Lincoln Financial Field, ha esternato la sua contentezza su Instagram: "Un ottimo inizio. Grazie per il vostro supporto", il messaggio dell'ex giocatore del Parma rivolto ai tifosi della selezione degli Elefanti. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 18:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.