"Ogni Coppa del Mondo inizia con un sogno", aveva scritto Denzel Dumfries mercoledì scorso, su Instagram, poche ore dopo l'ufficializzazione dei 26 convocati di Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, per la rassegna che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall'11 giugno al 19 luglio. Un sogno che parte da lontano e che prenderà forma in questi giorni, durante i quali gli Orange prepareranno il prestigioso appuntamento nel quartier generale di Zeist. Dove nelle scorse ore è arrivato anche il giocatore dell'Inter, già carico per l'occasione: "Let's go" ha scritto sui suoi canali social l'ex PSV allegando le foto del suo arrivo in ritiro.

L'Olanda, che nel 2022 si spinse fino ai quarti di finale prima di arrendersi non senza rimpianti ai rigori all'Argentina, poi trionfatrice, esordirà il 14 giugno, all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, contro il Giappone.