Curtis Jones e l'Inter, il matrimonio si compirà? Ancora presto per dirlo e secondo quanto riferisce Sportitalia, i reds hanno intenzione di monetizzare una cifra vicina a 33 miliondi sterline, prendendo come parametro il trasferimento di Connor Gallagher al Tottenham dall'Atletico Madrid. I nerazzurri, dunque, dovranno almeno avvicinarsi alla cifra richiesta dal club inglese che non ha intenzione di diminuire le pretese.

Secondo il Telegraph, come riportato in precedenza su queste frequenze, la sensazione che la richiesta di 35 milioni di sterline per il giocatore prodotto del vivaio del club, considerata una proposta sensata anche alla luce del recente trasferimento di Jean Paul van Hecke al Tottenham per 52 mln.