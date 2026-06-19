La Nazionale italiana Under 17, fresca di titolo europeo, ieri ha vissuto una giornata speciale facendo tappa nel cuore delle istituzioni sportive e politiche italiane.

Gli Azzurrini di Daniele Franceschini, che lo scorso 7 giugno hanno conquistato il titolo continentale, il secondo della storia dell’Italia dopo quello del 2024 a Cipro, battendo il Belgio ai rigori nella finale dell’Europeo di categoria, sono stati ricevuti nella sede della FIGC, di via Allegri, dal presidente Gabriele Gravina e dal segretario generale Marco Brunelli, nella prestigiosa Sala ‘Paolo Rossi’. Ad accogliere la delegazione, gli applausi dei dipendenti federali: un gesto simbolico che ha sottolineato il valore del percorso compiuto dagli Azzurrini in Estonia.

Un momento carico di significato è stato quello dell’intervento del capitano della Nazionale Under 17, Edoardo Biondini, che, davanti ai compagni e ai vertici federali, ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto nel corso del torneo. "Abbiamo giocato per onorare la maglia e speriamo di essere stati degni di questa splendida responsabilità", ha dichiarato il capitano.

Parole di stima e riconoscimento sono arrivate dal numero uno della Federcalcio che ha voluto rimarcare il significato del lavoro svolto dal gruppo: un cammino fatto di crescita, identità e appartenenza, elementi centrali nel progetto di sviluppo del calcio giovanile italiano. In questo percorso, il Club Italia rappresenta uno snodo fondamentale nella visione del presidente federale, grazie anche al lavoro di coordinamento portato avanti da Maurizio Viscidi, figura chiave nella costruzione e nella valorizzazione delle Nazionali Giovanili azzurre.

La giornata romana della selezione azzurra, quindi, è proseguita a Palazzo Giustiniani, dove calciatori e staff sono stati ricevuti dal presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Il quale ha voluto sottolineare il valore profondo del successo europeo degli Azzurrini, lanciando anche un messaggio al sistema calcio italiano: "La scuola c’è, il talento c’è, la voglia di vincere si tramuta in vittoria e bisogna dar loro fiducia. È difficile che tutto si verifichi subito, ma voi siete una speranza. Auguri all’Italia di avere successo grazie a voi".